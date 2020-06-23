انقطاع الاتصالات عن بني وليد بسبب خلل بالمنطقة الجنوبية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 11:04 مساء
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر فني من شركة «هاتف ليبيا» فرع بني وليد، اليوم الثلاثاء، إن خدمة الاتصالات انقطعت عن المدينة «بسبب وجود خلل في المنطقة الجنوبية»، مشيرا إلى أن الشركة تجري أعمال الصيانة اللازمة لإعادة الاتصالات إلى المدينة.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة ترهونة لساعات طويلة أدى إلى عدم تغذية مدينة بني وليد التي لازالت تتغذى من مدينة الشويرف جنوب بني وليد ما أثر سلبا على أداء خدمات الاتصالات.

يشار إلى أن بني وليد تعاني من انقطاعات متكررة لخدمة الاتصالات والإنترنت، مما أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات في المدينة من بينها المصارف.

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