النواب المجتمعون في طرابلس: عقيلة لا يمثل إلا نفسه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 10:40 مساء
اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس عن استيائهم من ممارسات المستشار عقيلة صالح، واصفين إياه بأنه «عضو مقاطع».

وقال النواب المجتمعون في طرابلس في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء إن ممارسات المستشار عقيلة صالح من شأنها تهديد «الأمن الوطني وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وقيادة الدولة الليبية لمخاطر التقسيم وسلب إرادتها ورهن مصيرها لأطراف أجنبية».

واعتبر النواب المجتمعون في طرابلس أن «عقيلة صالح قويدر لا يمثل إلا نفسه، وهو عضو كغيره من أعضاء المجلس ولا يحق له التحدث باسم المجلس باعتباره فاقدا ثقة أغلب أعضاء المجلس، علاوة على صدور عقوبات من الاتحاد الأوروبي في حقه لعرقلته المسار السياسي لحل الأزمة الليبية».

كما ندد البيان بموقف عقيلة صالح من الحرب في طرابلس، معلنين تمسكهم بتمثيل مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في أي محادثات سياسية لأنهم «الأغلبية».

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