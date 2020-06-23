«صحة الموقتة» تعلن حاجتها لأطقم طبية للتطوع بالعمل في مراكز العزل السريري لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 09:38 مساء
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاءـ، حاجتها لأطباء وأطقم طبية مساعدة للتطوع بالعمل في مراكز العزل السريري الطبي بشرق وغرب وجنوب البلاد المخصصة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت إدارة الإعلام بالوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن التخصصات الطبية المطلوبة أهمها: أطباء الأمراض الباطنية والعناية الفائقة وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي.

ودعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة «كل من يريد العمل من الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي إلى التواصل مع وزارة الصحة بالحكومة الموقتة لترتيب إجراءات عملهم وفق الاحتياج».

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