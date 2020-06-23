«مالية الوفاق» تعلن الاتفاق على العمل بآلية لضمان عدم تأخر مرتبات القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 09:11 مساء
اجتماع مديري الخزانة والمراقبين الماليين مع المراقبين الماليين بالقطاعات. (وزارة المالية)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اتفاق إدارات الخزانة والمراقبين الماليين، مع المراقبين الماليين بالقطاعات على آلية عمل لضمان عدم تأخر المرتبات ووصولها في الوقت المناسبة اعتبارًا من شهر يونيو الجاري.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة المالية في العاصمة طرابلس ضم كلًّا من مدير إدارة الخزانة، ومدير إدارة المراقبين الماليين، والمراقبين الماليين العامين بالقطاعات.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى «خلاله مناقشة وبحث آليات حلحلة إشكالية تأخر المرتبات في الوصول إلى المكاتب والجهات والوحدات الإدارية التابعة لتلك القطاعات عن شهري أبريل ومايو لسنة 2020».

وأكد الوزارة أن المشاركين اتفقوا «في نهاية الاجتماع على ضرورة العمل بآلية تضمن وصول تلك المرتبات في الوقت المناسب ودون أي تأخير وسيكون ذلك اعتبارًا من شهر يونيو الجاري».

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