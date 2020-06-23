اتفاق بين وزارتي الداخلية والمواصلات على وضع خطة عمل لاستئناف صيانة وتأهيل مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 05:11 مساء
جولة باشاغا ومعتوق بمطار طرابلس العالمي. (وزارة الداخلية)

اتفقت وزارتا الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني، على «عقد اجتماع بين المختصين في الوزارتين لوضع خطة عمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة العسكرية والأمنية لاستئناف العمل بالمطار وتمكين الشركات المتعاقد معها على إعادة تأهيل المطار من البدء الفوري لأعمال الإنشاء والصيانة»، بحسب ما أعلنه مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات.

وأجرى، صباح اليوم الثلاثاء، كل من المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، ووزارة المواصلات ميلاد معتوق، جولة تفقدية داخل مطار طرابلس العالمي، رفقة عدد من المسؤولين بالوزارتين؛ للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالمطار جراء الاشتباكات التي استمرت على مدى أكثر من 14 شهرًا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا رافقه خلال الجولة مدير أمن قصر بن غشير ورئيس قوة العمليات الخاصة ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير مكتب المعلومات والمتابعة وعدد من ضباط الوزارة.

ورافق المفوض بوزارة المواصلات كل من وكيل الوزارة المهندس هشام أبوشكيوات ورؤساء المصالح ومديري الأجهزة والمراكز والشركات التابعة لوزارة المواصلات

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» إن معتوق اجتمع برؤساء المصالح ومديري الأجهزة والمراكز والشركات التابعة لوزارة المواصلات بالمطار «لوضع خطة لتقييم الأضرار كل حسب تخصصه، كما تم زيارة موقع مشروع محطة الركاب الجديدة بالمطار المستهدف استئناف العمل بها في القريب العاجل».

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