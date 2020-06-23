مستشفى الهواري ببنغازي يستقبل 10 حالات من الأبيار مصابة بـ«كورونا»

مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي. (أرشيفية: مستشفى الهواري)

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري ببنغازي هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» إن المستشفى استقبل عشر حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد» قادمة من بلدية الأبيار 30 كلم جنوب بنغازي.

ولفت العريبي إلى أن الحالات العشر هم: «تسع نساء وطفل»، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي باشر تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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وأعلن مستشفى الهواري صباح الثلاثاء عن حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» قال إنها إحداها لـ«شاب مخالط لوالده المصاب القادم من مدينة البريقة، والحالة الأخرى لوالدة رجل عائد من مدينة سبها، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، هو 14 حالة».

في نفس السياق سجلت ليبيا ثلاث حالات وفاة بفيروس «كورونا المستجد» في مدينة سبها، جنوب البلاد، أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان مستقل ظهر الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13 حالة.