وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع رئيس بعثة منظمة الهجرة أوضاع المهاجرين في مصراتة

وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع رئيس بعثة منظمة الهجرة، 23 يونيو 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، أوضاع الفئات المستضعفة من المهاجرين كالأطفال والنساء داخل مدينة مصراتة وإيجاد الحلول المناسبة لهم.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، آخر المستجدات بخصوص برنامج العودة الطواعية للمهاجرين، خصوصا في الوقت الراهن مع تفشي فيروس «كورونا» حول العالم وصعوبة التنقل بين الدول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل الدائم بين المنظمة والوزارة لحل جميع الصعوبات التي تواجه المهاجرين من الناحية الإنسانية، وذلك بحضور عضو عن المجلس البلدي مصراتة وأعضاء عن مكتب وكيل الهجرة.