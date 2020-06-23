وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع رئيس بعثة منظمة الهجرة أوضاع المهاجرين في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 03:30 مساء
وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع رئيس بعثة منظمة الهجرة، 23 يونيو 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، أوضاع الفئات المستضعفة من المهاجرين كالأطفال والنساء داخل مدينة مصراتة وإيجاد الحلول المناسبة لهم.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، آخر المستجدات بخصوص برنامج العودة الطواعية للمهاجرين، خصوصا في الوقت الراهن مع تفشي فيروس «كورونا» حول العالم وصعوبة التنقل بين الدول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل الدائم بين المنظمة والوزارة لحل جميع الصعوبات التي تواجه المهاجرين من الناحية الإنسانية، وذلك بحضور عضو عن المجلس البلدي مصراتة وأعضاء عن مكتب وكيل الهجرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
«بي إن سبورتس» تعتذز عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
السعودية تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا من المقيمين داخل المملكة
عربى
تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في تطاوين التونسية (شاهد)
دولى
وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج
ليبيا
عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه
ثقافة وفن
ضغوط فرنسية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة للحد من التوسع التركي في ليبيا
ليبيا
مجلس الأمن القومي الأميركي: نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «غوغل».. تعرف عليها