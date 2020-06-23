الشماخي: على من يتقدم بمبادرات للسلام في ليبيا الوقوف مسافة واحدة من الجميع

صالح الشماخي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، 6 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

قال مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي إنه «يجب على من يتقدم بمبادرات للسلام أن يكون على مسافة واحدة من الجميع في ليبيا».

وأضاف أن «هناك دولا دعمت (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر، تدعو إلى الحوار بعدما كانت تعرقل جهود السلام، وتجهض مساعي وقف إطلاق النار»، حسب كلمته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن هناك دولا دعمت قوات القيادة العامة لوجستيا، عبر انتقال «المتطرفين الإرهابيين والمرتزقة المأجورين إلى ليبيا ومن ضمنهم مرتزقة فاغنر وبعض دول الجوار»، وفق ما جاء على حساب وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على موقع «تويتر».

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كما أعلنت الوزارة خفض مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية، منتقدة ما وصفته بـ«ازدواجية المعايير المعمول بها»، مضيفة: «فإلى اللحظة لم تعقد الجلسة التي طالبت بها منذ أبريل من العام الماضي رغم الحصول على النصاب».

وانطلق الاجتماع الوزاري صباح اليوم، عبر وسائل الاتصال المغلقة، بطلب من مصر، وقد رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عقده «بعد الاطلاع على مشروع قرار الجلسة»، قائلة إن «تحديد موعد عقدها يأتي مخالفا لنص المادة الخامسة فقرة (10) من النظام الداخلي للجامعة».