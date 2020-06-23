«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 02:56 مساء

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، في حين لن يتجاوز ارتفاع الأمواج 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن سرعة الرياح ستتراوح بين 5 و10 عقد على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل سرت، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقد.
- البحر خفيف الموج، وارتفاعه يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- درجة الحرارة 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، بينما تكون غربية غدا على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- البحر خفيف الموج، وارتفاعه يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- درجة الحرارة 21 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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