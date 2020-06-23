أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر على الجنوب

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

لا يزال الطقس مستقرا على مناطق الشمال والوسط مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 26 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 على مناطق الوسط، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب، إذ تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 34 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر، خصوصا على المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 32 و35 درجة مئوية على مناطق جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.