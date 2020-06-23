لافروف يدعو إلى تهيئة الظروف لحوار شامل في ليبيا

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اللاعبين الخارجيين إلى «فعل كل شيء للمساعدة في تهيئة الظروف لحوار شامل في ليبيا».

وأشار في تصريحات لصحفيين، نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، والتركي تشاووش أوغلو، خلال الأيام الماضية، معقبا: «كلاهما يتفق على أنه يجب أن يعترف الجميع بعدم وجود حل عسكري، والجلوس على طاولة المفاوضات، وبحث اتفاقات مقبولة للجميع».

لا حل عسكريا في ليبيا

وأكد أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، قائلا: «ناقشت هذا الموضوع مع عدد من زملائي، وهم يوافقون على العنصر الأساسي لموقفنا، وهو عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع، في الواقع، هذا هو الأهم في جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي وجميع المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمر برلين في يناير من هذا العام».

وبحسب الوزير، فإن التفوق العسكري لطرف على آخر في النزاع في ليبيا في السنوات الأخيرة «كان موقتًا في كل مرة»، وكان هناك دائمًا رد فعل، «يغير الوضع على الأرض».

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وأكمل: «اعتمادا على من يتقدم ومن يتراجع، كان الجانب المتراجع جاهزا للمفاوضات، ولم يكن الجانب المتقدم مستعدا لذلك، لقد فهمنا جميعا هذا منذ زمن طويل».

وشدد على أنه «لذلك، لا أرى أي خيارات أخرى إلا وقف إطلاق النار الفوري، وحل جميع القضايا الأخرى على أساس عملية التفاوض بما يتماشى مع التفاهمات المنصوص عليها في مؤتمر برلين».