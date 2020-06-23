أجواء الحرب ترفع أسعار اللحوم في سرت

محال تجارية في أحد شوارع سرت، 3 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك).

تشهد أسعار اللحوم البيضاء «الدواجن» في سرت ارتفاعا ملحوظا، يعود إلى عدة أسباب، منها توقف المربين عن العمل بسبب الأوضاع الحالية.

وكشفت مصادر في نقابة مربي الدواجن بالمدينة، لـ«بوابة الوسط» أن عملهم تضرر نتيجة نقص وقود «الديزل» بالمحطات، إضافة إلى أن بعض تلك المحطات موجودة في مناطق وادي جارف والثلاثين والقبيبة والظهير، الواقعة ضمن المنطقة العسكرية المحظور التجول فيها.

كما أشارت تلك المصادر إلى إقدام أصحاب بعض الحظائر على بيع الدواجن خارج سرت، في المنطقة الشرقية، وذلك بسعر الجملة، ما جعل سعر الكيلوغرام من اللحوم البيضاء يرتفع إلى عشرة دنانير، وكيلوغرام كبد الدجاج إلى 13 دينارا، وسعر طبق البيض إلى 11 دينارا في غالبية أسواق ومحلات سرت.

ودفع ارتفاع الأسعار المواطنين إلى مطالبة الجهات الرقابية، متمثلة في مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وضبط الأسعار سواء اللحوم أو المواد الغذائية والسلع الأخرى، التي تشهد ارتفاعا كبيرا أيضا بسبب تكلفة النقل، حسب أصحاب محلات الجملة.