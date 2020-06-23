«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس

سيارة مسروقة من طرابلس عثر عليها في بنغازي، 22 يونيو 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصا عثر بحوزته على سيارة سرقت من العاصمة طرابلس.

ووردت معلومات إلى القسم من أحد المصادر السرية، بوجود شخص في بنغازي، ارتكب جريمة سرقة سيارة من طرابس، وعلى أثره فتح محضر تحريات بالواقعة، وجمعت المعلومات بشأن الأمر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتمكن رجال الأمن من تحديد خط سيره وتنقلاته، إذ جرى ضبطه بعد إعداد كمين له وهو على متن السيارة، حيث قبض عليه وهو في حالة سكر ظاهر، وضبط بحوزته سلاح آلي، وزجاجتان بهما مواد مسكرة، إضافة إلى مخدر الحشيش.

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وبالاستدلال معه بعد عودته لرشده، اعترف أن المواد المسكرة والمخدرة تخصه، وكذلك السلاح الناري، كما حاول إنكار واقعة سرقة السيارة قائلا إنه اشتراها من آخر لا يعرف اسمه، بمبلغ عشرة آلاف دينار، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله.