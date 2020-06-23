عميد «بلدي زوارة» يكشف تفاصيل لقائه مع السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 08:49 صباحا
مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عميد المجلس البلدي زوارة، المهندس فرحات أبو الشواشي، إنه بحث عدة مواضيع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال لقائهما صباح أمس الإثنين في مطار زوارة الدولي.

وأوضح أنه ناقش ملف محطة تحلية المياه، التي تغطي احتياجات نحو نصف مليون مواطن من أهالي ست بلديات في الجبل الغربي، وأهمية صيانتها عبر توفير الاعتمادات المالية من خلال المصرف المركزي في طرابلس لإتمام عقد «العمرة» الخاص بالمحطة، حسب بيان المكتب الإعلامي للبلدية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء ملف الحدود الإدارية لبلدية زوارة، إذ إن اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي «لم تنجز أعمالها إلى الآن»، حسب أبو الشواشي، الذي أشار إلى تقديمه مذكرة بقائمة من مشروعات الطرق، سبق أن اتفق على تنفيذها خلال زيارة السراج إلى البلدية السنة الماضية، كما تطرق إلى مجموعة من المشاريع الخاصة بالصيانة مثل المجمع الإداري، ومبنى البلدية، والحرس البلدي والجوازات، ومركز الشرطة.

طلب إنشاء محطة كهرباء
وسلم عميد «بلدي زوارة»، خلال الاجتماع، مذكرة بخصوص أحد أبناء المدينة، ويدعى فهمي سليم، مطالبا بتدخل رئيس المجلس الرئاسي لإطلاقه، كما سلط الضوء على مشكلة الكهرباء، مطالبا بإنشاء محطة توليد كهرباء في مليتة، من خلال شركة إيني للغاز، ما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأحمال، كما تمت الإشارة إلى مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية التي شرعت البلدية في تنفيذه، وسيسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة.

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وأوضح أبو الشواشي أنه طلب من السراج تحديد موعد للقاء في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس؛ ليكون هناك متسع من الوقت للحديث أكثر عن مواضيع خاصة بالبلدية، كما تم تقديم طلب للقاء موسع مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا؛ لمناقشة مسائل أمنية خاصة ببلدية زوارة الكبرى.

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