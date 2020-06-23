البيت الأبيض يعلن تفاصيل مباحثات هاتفية بين ترامب وماكرون حول ليبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) في لقاء سابق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت).

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، تطورات الأزمة الليبية.

ورأى الرئيسان في مباحثات هاتفية جمعت بينهما، ضرورة وقف إطلاق النار، بحسب ما نشره الناطق باسم البيت الأبيض جاد دير عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال دير إن الرئيسين «اتفقا على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات بين الأطراف الليبية في أسرع وقت ممكن». كما اتفق الجانبان على «أنه يجب وقف التصعيد العسكري من قبل جميع الأطراف بشكل فوري بهدف منع تحول النزاع الليبي إلى مواجهة أكثر خطورة وغير قابلة للحل».