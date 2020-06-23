قرارات عاجلة من «راس لانوف» بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في بن جواد

شعار شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

طالبت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، مستخدميها (النظام النهاري) القاطنين بمدينة بن جواد «بعدم الالتحاق بمواقع العمل الفعلية حتى إشعار آخر».

وقالت الشركة إن ذلك القرار يأتي في إطار«تعزيز الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا عفانا الله جميعاً خصوصاً بعد التطور الوبائي الأخير بالبلدية»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، منذ قليل.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، في بن جواد.

وأضاف بيان الشركة: «من أجل المحافظة على بعض العمليات التشغيلية والحفاظية يستمر مستخدمي الشركة بنظام (الورديات) في أعمالهم بشرط التنسيق مع روسائهم المباشرين من أجل توفير سكن في منطقة العزاب لهم، إلى حين تمكن فرق الرصد والتقصي من تحديد حجم إنتشار وتفشي الفيروس بالمدينة».

اقرأ أيضا : إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال آخر 24 ساعة

وقررت الشركة كذلك «إغلاق المركز الطبي لمدة 72 ساعة كإجراء احتياطي بحكم أنه من ضمن الطاقم الطبي المساعد قريبة من الدرجة الأولى للحالة التي أعلن تأكيد إصابتها بفيروس كورونا بمدينة بن جواد» معلنة «حجر الطاقم الطبي والطبي المساعد العاملين بالمركز الصحي من أجل أخذ العينات وإجراء التحليل اللازم للسبب المذكور أعلاه».

وناشد بيان الشركة «كافة المترددين على عيادة المدينة السكنية ضرورة المرور على العيادة الخارجية للكشف المبدئي قبل دخول العيادة للكشف والعلاج والتقيد بإبراز بطاقة الهوية».