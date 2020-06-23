بيان من الرئاسة التونسية حول مباحثات قيس سعيد وماكرون حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 01:27 صباحا
قيس سعيد (يمين) وإيمانويل ماكرون. (الإنترنت)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مباحثات حول الملف الليبي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، مساء الاثنين.

واتفق الرئيسان على «وجوب وقف النزاع في ليبيا والدفع نحو إيجاد حل ليبي ليبي دون أي تدخل أجنبي»، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وذكر البيان أن الرئيسين «شددا على رفض تقسيم ليبيا وعلى وجوب توفير كل الظروف التي تتيح لها الخروج من الوضع الحالي».

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واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب محادثاته مع سعيد، تركيا بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها في المحادثات الدولية بشأن ليبيا بما فيها المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد في برلين يوم 19 يناير الماضي.

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