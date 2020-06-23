إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال آخر 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 01:03 صباحا
رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض د.بدر الدين النجار (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منذ قليل، بيانا حول مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 24 حالة موجبة، في يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020، وفق البيان المنشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وجاء تفصيل الحالات الجديدة كالآتي:

1 - سبها: مجموع الحالات (8) حالة.
-عدد (5) حالات مخالطة.
- عدد (3) حالات جديدة.

2- طرابلس: مجموع الحالات (9) حالات.
- عدد 9 حالات مخالطة.

3- بن جواد: مجموع الحالات (1) حالة.
- عدد حالة واحدة جديدة.

4- مصراتة: مجموع الحالات (4) حالات.
- عدد (4) حالات جديدة.

5- البريقة: مجموع الحالات (1) حالة.
- عدد حالة واحدة مخالطة.

6- إجدابيا: مجموع الحالات (1) حالة
- عدد حالة واحدة جديدة.

وأعلن المركز أنه تماثل للشفاء من بين المصابين 13 حالة ليكون إجمالي المتعافين 116 متعافيا. وبلغ إجمالي الإصابات 595 حالة إصابة، أما الحالات النشطة فبلغت 469 حالة. والوفيات 10 حالات.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطالب المركز المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بـ«عدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي».

وذكر البيان أنه «تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي إستفسار أو للحصول على إستشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا»، معربا عن أمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من المواطنين «التعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات».

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