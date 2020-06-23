الخارجية الألمانية: ندعو إلى البحث عن حل عاجل للصراع الليبي

المستشارة الألمانية تتوسط زعماء الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، 19 يناير 2020 (الإنترنت)

دعا الناطق باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، الاثنين، إلى البحث بشكل عاجل عن حل للصراع في ليبيا، قائلا إن عدم الاستقرار يتخذ «بشكل واضح» بعدا إقليميا.

وأضاف برغر في مؤتمر صحفي: «نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة»، وفق موقع وكالة «سبوتنيك الروسية».

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية إن بلاده «دعت مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة».

في السياق نفسه، قال ممثل مجلس الوزراء، ستيفن سايبرت، بالمؤتمر نفسه، إن «موقف برلين لا يزال هو نفسه، بأنه يجب على أطراف النزاع احترام الهدنة والسعي إلى حل سياسي».

وتشهد الأزمة الليبية خلال الأيام الراهنة، تصاعدا ملموسا، في أعقاب تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بـ«إمكانية تدخل بلاده عسكريا، مستندة إلى الشرعية الدولية»، محذرا من أن «تجاوز الأعمال القتالية سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري».

ومن جانبها، رفضت حكومة الوفاق الوطني - المدعومة من أنقرة - التصريحات المصرية، في حين أيد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - المدعوم من القاهرة - الموقف المصري.