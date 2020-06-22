تشكيل لجنة مصغرة لتحديد متطلبات عمل غرفة مكافحة الهجرة

الاجتماع الأول للغرفة الأمنية المشتركة لمكافحة الهجرة. (وزارة الداخلية)

خلص أول اجتماع للغرفة الأمنية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة، العميد المبروك عبدالحفيظ، بحضور عدد من الضباط التابعين للجهات المشاركة في الغرفة إلى تشكيل لجنة مصغرة لوضع توصيف وآليات التنسيق وتحديد متطلبات عمل الغرفة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد اليوم الإثنين، بقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي تنفيذًا لقرار الوزير رقم (829) لسنة 2020 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونص القرار على تكليف العميد المبروك عبدالحفيظ برئاسة الغرفة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة آليات التعاون والتنسيق، وسرعة تبادل المعلومات وانسيابها بين الأجهزة المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من أجل تحقيق الهدف من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة، والبدء في الإجراءات التنفيذية.

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع أجروا مناقشات مستفيضة للخطط الأمنية، والإمكانات المتوافرة والمتاحة لكل جهة، حتى تتمكن من المشاركة الفعالة في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقًا للخطة المقترحة.

وخلص الاجتماع إلى «اتفاق الجميع على تشكيل لجنة مصغرة تقوم بوضع توصيف للغرفة، وآلية للتنسيق والتعاون، لتوحيد الجهود، والأمر، وتحديد المتطلبات والتجهيزات الضرورية لعمل الغرفة في اقرب وقت، وعرضه على رئيس الغرفة لاعتماده، للبدء في الإجراءات العملية لعمل الغرفة» وفق الوزارة.

وشارك في الاجتماع كل من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد فيصل كافؤ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، والعميد بحار مسعود إبراهيم عبدالصمد من جهاز حرس السواحل بالقوات البحرية, والعميد محمد الزروق من إدارة مباحث الجوازات, ومنسق عام الغرفة العقيد يوسف البيشي.