السفير الهولندي يرحب بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا

سفير هولندا لدى ليبيا. (حساب السفير على تويتر)

رحب سفير هولندا لدى ليبيا، بالقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، الذي يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا والتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت منذ العام 2016.

واعتبر سفير هولندا لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن القرار الأممي «خطوة إيجابية في معالجة وتحسين المساءلة القانونية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع الليبيين».

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ووافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على مشروع قرار قدمته مجموعة دول أفريقية في مارس الماضي في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، يطالب بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا من أجل توثيق التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ العام 2016.

واُعتُمد المجلس القرار اليوم دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).