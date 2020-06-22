عودة الكهرباء إلى منطقة العزيزية وضواحيها خلال أيام

أحد الفنيين يقوم بأعمال الصيانة بمنطقة العزيزية. (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إنها تعمل على إرجاع التيار الكهربائي لكافة منطقة العزيزية وضواحيها جنوب غرب طرابلس خلال الأيام المقبلة، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة استمرار أعمال الصيانة في منطقة العزيزية، حيث انتهت اليوم من صيانة وشد الأسلاك لبعض خطوط 11 ك.ف وتشغيل وربط جزء كبير من الوحدات السكنية بالمدينة، وإعادة التيار إليها.

واوضحت الشركة أن المناطق التي جرى إعادة الكهرباء إليها هي: عمارات الراس المعروفة بعمارات سيدي رمضان وقرية جمال عبدالناصر (قرية الستين)، مشيرة إلى توصيل التيار الكهربائي لأبراج الراس، وباقي الأبراج المرتبطة بهوائيات شركتي «ليبيانا» و«المدار» للهاتف المحمول.

وأشادت الشركة بجهود دائرة توزيع العزيزية من مهندسين وفنيين وكذلك فرقة التركيبات والصيانة التابعة لدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، والمشرف المسؤول عن متابعة أعمال التشغيل والصيانة بالمنطقة الهادفة لإعادة التيار.