عودة الكهرباء إلى منطقة العزيزية وضواحيها خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 05:54 مساء
أحد الفنيين يقوم بأعمال الصيانة بمنطقة العزيزية. (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إنها تعمل على إرجاع التيار الكهربائي لكافة منطقة العزيزية وضواحيها جنوب غرب طرابلس خلال الأيام المقبلة، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة استمرار أعمال الصيانة في منطقة العزيزية، حيث انتهت اليوم من صيانة وشد الأسلاك لبعض خطوط 11 ك.ف وتشغيل وربط جزء كبير من الوحدات السكنية بالمدينة، وإعادة التيار إليها.

واوضحت الشركة أن المناطق التي جرى إعادة الكهرباء إليها هي: عمارات الراس المعروفة بعمارات سيدي رمضان وقرية جمال عبدالناصر (قرية الستين)، مشيرة إلى توصيل التيار الكهربائي لأبراج الراس، وباقي الأبراج المرتبطة بهوائيات شركتي «ليبيانا» و«المدار» للهاتف المحمول.

وأشادت الشركة بجهود دائرة توزيع العزيزية من مهندسين وفنيين وكذلك فرقة التركيبات والصيانة التابعة لدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، والمشرف المسؤول عن متابعة أعمال التشغيل والصيانة بالمنطقة الهادفة لإعادة التيار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج
ليبيا
عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه
ثقافة وفن
ضغوط فرنسية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة للحد من التوسع التركي في ليبيا
ليبيا
مجلس الأمن القومي الأميركي: نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات
ليبيا
الرئاسة التركية: نتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لمصر في ليبيا.. وسنبقى طالما ...
ليبيا
بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة ...
دولى
المجلس الرئاسي يرد على خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا
ليبيا
مطاعم السود في الولايات المتحدة تستفيد من موجة تضامن
منوعات
جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» «كورونا» لا يزال يتسارع