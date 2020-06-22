بومطاري والمشري يبحثان إعداد موازنة 2021 وإمكانية تمويل بعض المشاريع من خارج الميزانية

اجتماع المشري وبومطاري ومسؤولي وزارة المالية ولجنة تنمية المشاريع. (المجلس الأعلى للدولة)

ناقش المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، إعداد ميزانية العام 2021، وإمكانية تمويل بعض المشاريع من خارج الميزانية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي جرى اليوم الإثنين، وحضره المشري وبومطاري بمقر لجان المجلس في العاصمة طرابلس، عقد بين لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، وعددٍ من مديري الإدارات بوزارة المالية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية؛ أهمها إعداد ميزانية 2021، وإمكانية تمويل بعض المشاريع ذات الأولوية للمواطن، منها الكهرباء، من خارج الميزانية، وبمشاركة المصارف التجارية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة سعر صرف الدينار أمام الدولار، واستبدال دعم الوقود بالدعم النقدي، وصرف علاوة العائلة، وتسوية معاشات المتقاعدين، وجدولة المرتبات.