مدير مستشفى شحات للأمراض الصدرية: المصابون بـ«كورونا» في حالة صحية ممتازة

مستشفى شحات للأمراض الصدرية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مستشفى شحات التعليمي لعناية الدرن والأمراض الصدرية الدكتور امساعد بدر مفتاح إن الحالات الست المصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى في حالة صحة ممتازة، وباتوا قريبين من مرحلة الشفاء قريبا.

وأوضح أن الحالات الست من المرج، وبنغازي، وأجدابيا ووضعهم الصحي ممتاز، مشيرا إلى أن مستشفى مجهز تجهيزا كاملا من ناحية أجهزة التنفس وغرفة العناية وغيرها، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الإثنين.

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وبخصوص تردي الأوضاع في المستشفى، نفى امساعد هذا الأمر، وقال «لا نقبل أي مزايدات من أي شخص، فيما يخص نظافة المستشفى، وسير العمل فيه، وكيفية إعطاء العلاج للمرضى في الوقت المناسب». وأضاف: «لدينا الاستعداد لاستقبال أي جهة ضبطية للتحقيق والاطلاع من عين المكان»

وأمس الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حدوث «تطور وبائي جديد بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد»، مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز المواطنين في المناطق التي يحدث فيها انتشار للفيروس بـ«عدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي».