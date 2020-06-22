وزير الخارجية السعودي يجري مشاورات هاتفية مع سيالة والحويج

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود مشاورات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهرسيالة، ووزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج، وذلك خلال اتصالين هاتفيين صباح الإثنين.

وحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فقد تناول سيالة وفيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود «الإحاطة بآخر تطورات الوضع على الأرض في ليبيا»، مضيفة أنه جرى «التشاور بشأن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في ليبيا المزمع عقده غدا الثلاثاء عبر تقنية الفيديو»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

ونقلت خارجية الوفاق عن فرحان «حرص المملكة على التوصل لإيقاف حقيقي ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعدادها للتشاور والتعاون في كل ما من شأنه تجنيب ليبيا مزيدا من الدمار وإهدار دماء الليبيين»، مؤكداً أن «المملكة تدعم الحل الذي يتوصل إليه الليبيون».