مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: زيارة وفد «أفريكوم» «ذات طبيعة عسكرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 01:10 مساء
أعضاء وفد «أفريكوم» لدى وصولهم إلى مطار زوارة، 22 يونيو 2020. (الإنترنت)

أكد مصدر دبلوماسي، لـ«بوابة الوسط» أن زيارة وفد من القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إلى مدينة زوارة اليوم الإثنين «ذات طبيعة عسكرية»، وهو ما يفسر غياب وزير خارجية الوفاق المفوض، محمد الطاهر سيالة.

وأضاف المصدر أن «وفد حكومة الوفاق تشكل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوصفه، القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، وقيادة المناطق العسكرية التابعة للحكومة، بحضور وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا». ولم يستبعد المصدر أن تكون زيارة وفد«أفريكوم» ضمن التمهيد لعودتها إلى ليبيا، بعد أن غادرتها في أبريل من العام الماضي، عقب اندلاع حرب العاصمة طرابلس.

وأمس الأحد، عبر مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للرئاسة الأميركية عن «معارضة الولايات المتحدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات»، وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الإثنين: «نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور». وأضاف: «يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5+5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين».

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