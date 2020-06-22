مجلس الدولة يرد على عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 01:04 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)

استهجن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، واعتبره «يحاول إضفاء صبغة شرعية لا يملكها عقيلة على التدخل المصري في الشأن الداخلي».

وأمس الأحد، رحب عقيلة صالح بما جاء في كلمة الرئيس المصري التي ألقاها خلال لقاء في المنطقة العسكرية الغربية أول من أمس السبت، وأعلن خلالها استعداد بلاده للتدخل بشكل مباشر بقوات مصرية في ليبيا. وأضاف صالح في بيان أن كلمة السيسي جاءت «استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي».

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والسبت الماضي، قال السيسي خلال لقاء بالمنطقة العسكرية الغربية، إن القوات المصرية ستتقدم إلى ليبيا وعلى رأسها شيوخ القبائل الليبية، محذرا من تجاوز الصراع خط سرت والجفرة، معتبرا أن «الشرعية الدولية باتت تتوافر» للتدخل المصري.

وقال بيان مجلس الدولة إن «دولة ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، ومن واجب حكومتها الشرعية بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهذا ما بينه الاتفاق السياسي الليبي الذي شاركت فيه جميع الأطراف السياسية، واعتمد بقرارات مجلس الأمن، والذي خول حكومة الوفاق الوطني، بحسب المادة (30) منه، بالسيطرة على كامل التراب الليبي..».

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