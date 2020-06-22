النشرة البحرية: السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح لا تتجاوز 20 عقدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس جيد على سواحل ليبيا اليوم الإثنين، تكون فيه السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
ارتفاع للموج يصل إلى 1.75 متر، وتكون السماء صافية اليوم الإثنين، وتنتشر فيها السحب القليلة صباح غد الثلاثاء.
وتتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، درجة حرارة سطح البحر 22 درجة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة، فيما يترواح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.75 متر.
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الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتبلغ سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.75 و1.50 متر ـ لتصل صباح اليوم إلى 1.75 متر على أقصى الساحل.
والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، مع رؤية جيدة، ودرجة حرارة لسطح البحر تبلغ 21 درجة.