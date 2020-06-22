النشرة البحرية: السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح لا تتجاوز 20 عقدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 11:53 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس جيد على سواحل ليبيا اليوم الإثنين، تكون فيه السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
ارتفاع للموج يصل إلى 1.75 متر، وتكون السماء صافية اليوم الإثنين، وتنتشر فيها السحب القليلة صباح غد الثلاثاء.

وتتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، درجة حرارة سطح البحر 22 درجة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، والرؤية جيدة، فيما يترواح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.75 متر.

اقرأ أيضا: الأرصاد: طقس مستقر علي أغلب مناطق البلاد

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
 ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتبلغ سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.75 و1.50 متر ـ لتصل صباح اليوم إلى 1.75 متر على أقصى الساحل.

والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، مع رؤية جيدة، ودرجة حرارة لسطح البحر تبلغ 21 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئاسة التركية: نتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لمصر في ليبيا.. وسنبقى طالما ...
ليبيا
بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة ...
دولى
المجلس الرئاسي يرد على خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا
ليبيا
مطاعم السود في الولايات المتحدة تستفيد من موجة تضامن
منوعات
جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات استخدام تكييف السيارة صيفا