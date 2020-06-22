مستشفى قروي في مسلاتة يتسلم جهاز أشعة جديدا

جهاز «التصوير المقطعي المحوسب» «CT-Scan» في مستشفى بن ناصر القروي بمدينة مسلاتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، تركيب ومعايرة جهاز «التصوير المقطعي المحوسب» «CT-Scan» في مستشفى بن ناصر القروي بمدينة مسلاتة، مشيرة إلى أن المستشفى سيبدأ إجراء الفحوصات باستخدام التقنيات التي يتيحها الجهاز غدا الثلاثاء.

وحسب منشور للوزارة بصفحتها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى تركيب ومعايرة جهاز الأشعة الرقمي X-Ray، وجرى تركيب الجهازين بقسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى .

يشار إلى أن مستشفى «بن ناصر القروي» أحد المستشفيات القروية التي تلقت دعمًا من وزارة الصحة بحكومة الوفاق بعد إطلاق خطة الوزارة لدعم القطاع الصحي العام. وحسب بيانات رسمية، تسلم المستشفى جهازي «C-ARM» و«مراقبة العلامات الحيوية للمريض»، وجهازي تنفس صناعي، وجهاز أشعة متنقل وجهاز موجات فوق الصوتية، وجهازي تخدير وجهاز كي جراحي.

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وحسب الوزارة، تسلم المستشفى أسرّة عناية فائقة، وأسرة ولادة، وجهازي تخطيط قلب وأوعية دموية، وحضانات أطفال، و3 أجهزة تعقيم، وجهاز الصدمة الكهربائية، وأسرّة ملاحظة وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض.

ووفق تقرير لجنة المطابقة والاستلام تسلم المستشفى جهاز تحليل الصوديوم والبوتاسيوم، وحضانة مختبر، وجهازي طرد مركزي وتقطير، ومنظومة مختبر، وطاولات مختبرات، وجهاز تحليل دم، وكراسي كهربائية لسحب الدم، وثلاجة حفظ الدم، وأسرة إيواء، وأجهزة قياس ضغط.