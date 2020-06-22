الأرصاد: طقس مستقر علي أغلب مناطق البلاد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (22 يونيو).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين استقرار حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد، نتيجة امتداد مرتفع جوي مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق شمال البلاد بين 25 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 35 و41 درجة مئوية، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية وتصل على أبونجيم إلى 36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية، وتتراوح بين 34 و36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.