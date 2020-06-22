مداهمات أمنية لمواقع تهريب الوقود في زوارة

اللجنة الأمنية المشتركة في زوارة تداهم مواقع بيع وتخزين الوقود المهرب، 21 يونيو 2020 (صفحة مديرية أمن زوارة)

قام أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة في زوارة بمداهمة مواقع بيع وتخزين الوقود المهرب أمس الأحد، وذلك في إطار المجهود المشترك بين مديرية أمن زوارة وغرفة العمليات العسكرية وجهاز الحرس البلدي.

وقال أحد أعضاء اللجنة إنهم داهموا عدة مواقع في المنطقة، حيث أزالوا الخزانات وكذلك إتلافها، مؤكدا استمرار اللجنة في محاربة كل الظواهر التي تشكل خطرا على المواطن والاقتصاد الوطني إلى حين القضاء على ظاهرة تهريب الوقود في المنطقة الغربية.

يشار إلى أن عملية تهريب الوقود تكاد تكون شبه يومية، حيث يجري نقله خارج البلاد إلى تونس ومالطا، كان آخرها ما كشفت عنه مصادر صحفية مالطية في مارس الماضي، حين تحدثت في تصريحات إلى إذاعة فرنسا الدولية، عن نقل الوقود المهرب بالشاحنات من الزاوية، ثم على متن قوارب صيد صغيرة قبل أن يجري تفريغه في صهاريج أكبر في المتوسط والتوجه إلى مالطا.

وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط فإن نحو ما بين 30% إلى 40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.