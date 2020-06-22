الأزهر الشريف يصدر بيانا حول تصاعد الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 01:55 صباحا
شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر الأزهر الشريف بالقاهرة، بيانا الأحد، ناشد فيه الشعب الليبي بضرورة الاتحاد، ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع والتدخلات.

وقال البيان: «يتابع الأزهر الشريف بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق»، وفق المنشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

مناشدة للمواطنين الليبيين
وكرر الأزهر «رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته»، داعيا إلى «موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة»، وموجها مناشدته للشعب الليبي بـ«ضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية».

وأعلن البيان «دعم الأزهر الشريف موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها»، مؤيدا «حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجلس الرئاسي يرد على خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا
ليبيا
مطاعم السود في الولايات المتحدة تستفيد من موجة تضامن
منوعات
جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
دراسة إيطالية تكتشف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019
دولى
ترامب يهدد مستشاره السابق بولتون: سيدفع «ثمنا باهظا» لنشره كتابه
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد هوية الليبي منفذ هجوم ريدينغ في بريطانيا.. والمحققون يشتبهون بحالته النفسية