«مكافحة الأمراض» يعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وقال المركز في بيان له، إنه سجل، الأحد الموافق 21 يونيو 2020م «تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد»، بحسب ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» منذ قليل.

تفاصيل حالات الإصابة

وجاء تفصيل الحالات المسجلة الجديدة كالآتي:

1 - سبها: - مجموع الحالات (21) حالة.

-عدد (14) حالات مخالطة.

- عدد (7) حالات جديدة.

2- طرابلس: - مجموع الحالات 3 حالات

- عدد 3 حالات جديدة.

3- زوارة :- مجموع الحالات(1) حالة

- عدد حالة واحدة جديدة.

4- مصراتة :- مجموع الحالات(2) حالات

- عدد (2) حالات جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه، تماثل (5) حالات ليكون إجمالي المتعافين (103) حالة. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حتى آخر 24 ساعة (571)، والحالات النشطة (458)، والمتعافين (103)، في حين بلغ عدد الوفيات (10) حالات.

وأهاب المركز بالمواطنين «ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

رقم هاتف مجاني

كما طالب بيان المركز المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بـ«عدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي».

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأنه «تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي إستفسار أو للحصول على استشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا».

وعبر البيان عن أمل القائمين على إدارة المركز في «التعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات».