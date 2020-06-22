تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة.. و«خارجية الوفاق»: مخالف لنظام «الجامعة العربية»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (الإنترنت)

أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، الذي كان مقررا الاثنين إلى يوم غد (الثلاثاء).

وجاء قرار تأجيل الاجتماع المشار إليه ليوم واحد «لأسباب تقنية»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المسؤول الدبلوماسي الرفيع بالجامعة العربية.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع المرتقب الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس «يأتي في توقيت بالغ الأهمية»، موضحًا أنه «سيستعرض مجمل التطورات العسكرية والأمنية الراهنة في ليبيا، وبصفة خاصة حالة التصعيد والتحشيد الميداني حول مدينة سرت، وسبل الوصول إلى التهدئة الفورية التي تفضي إلى استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة».

موقف حكومة الوفاق

وجددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على لسان الناطق باسمها محمد القبلاوي، موقفها الرافض لعقد الاجتماع.

وقال القبلاوي: «بعد إطلاع الوزارة على مشروع قرار الجلسة غير العادية للجامعة العربية التي دعت إليها القاهرة نؤكد رفضنا في رسالة ثانية لعقد الجلسة»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأضاف القبلاوي: «تحديد الأمانة العامة للجامعة العربية لموعد عقد الجلسة يأتي مخالفاً لنص المادة الخامسة فقرة ( 10) من النظام الداخلي للجامعة وندعو إلى ضرورة التقيد بها».