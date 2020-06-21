المسماري ينشر إحداثيات الحظر الجوي في سماء سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 11:59 مساء
خريطة توضح إحداثيات الحظر الجوي في سماء سرت (القيادة العامة).

نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، «إحداثيات لمنطقة الحظر الجوي، من المنطقة الواقعة بين سلطان شرق سرت وصولا إلى الهيشة».

وقال المسماري: «تعتبر المنطقة الممتدة من سلطان شرق سرت إلي الهيشة حسب الإحداثيات المبينة منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو العربي الليبي»، وفق ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

ووفق المسماري، فإن بيانات تلك الإحداثيات كالتالي:
الإحداثيات الشمالية    -  الإحداثيات الشرقية
1700                       3140
1700                       3048
1510                       3048
1510                      3148

وقال المسماري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، في معرض ترحيبه بالموقف المصري المعلن بإمكانية التدخل العسكري في البلاد: إن المعركة ليست «ليبية» وإنما «معركة خطيرة جدا تتعدى حدود الوطنية، وحتى حدود المنطقة الإقليمية».

وأشار إلى «الخطر الداهم الذي يشكله التكفيريون الذي يقودهم الآن الخليفة إردوغان وعملاءه في ليبيا». مضيفا: «هم من أوصلوا المنطقة إلى هذا التصعيد». وتابع: «القوات المسلحة العربية الليبية بتاريخها المجيد تحارب نيابة عن العالم وعن المنطقة العربية».

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إمكانية تدخل بلاده عسكريا في ليبيا، معتبرا تجاوز الأعمال القتالية سرت والجفرة، «خطا أحمر للأمن القومي المصري».

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