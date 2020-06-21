«خارجية الوفاق»: قرارات مجلس الأمن الدولي تحث جميع الدول على مساعدتنا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 11:19 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي. (وزارة الخارجية)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد القبلاوي إن قرارات مجلس الأمن الدولي تحث جميع الدول على مساعدة حكومته «لفرض الأمن وصد الإرهاب».

وأوضح القبلاوي: «قرارات مجلس الأمن الدولي تحث جميع الدول على تقديم المساعدة لحكومة الوفاق الوطني لفرض الأمن و صد الإرهاب بناء على طلبها كما جاء في قراره رقم 2441»، وفق ما نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة خارجية الوفاق، على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الأحد.

ميثاق الأمم المتحدة
ونقلت الصفحة عن القبلاوي قوله إن «ميثاق الأمم المتحدة يمنع استخدام القوة أو التلويح بها بين الدول الأعضاء وما لوح به الرئيس المصري مخالف لهذا الميثاق»، مضيفا: «حق الدفاع مكفول لنا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي».

وزاد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق: «القرار 2441 يجعل موقف السيسي والدول الأخرى الداعمة للعدوان خارج الشرعية الدولية بتقويض حكومه الوفاق ويعد خرقا للالتزامات الدولية الملزمة قانونا بموجب الفصل السابع».

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إمكانية تدخل بلاده عسكريا في ليبيا، مستندة في ذلك على «الشرعية الدولية»، معتبرا تجاوز الأعمال القتالية في البلاد، مدينتي سرت والجفرة «خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري»، الأمر الذي رفضه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان لاحق.

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