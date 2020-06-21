«الوفاق»: السراج يبحث مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة سير العمليات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 10:35 مساء
رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال (المجلس الرئاسي).

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال.

وتناول اللقاء تقريرًا عن «سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت الجفرة»، كما استعرض «آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين»، وفق ما ذكرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

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وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، رفضه التصريحات التي قالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس السبت، مؤكدًا أن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتعدي على سيادتها سواء من خلال التصريحات الإعلامية «أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملًا عدائيًّا وتدخلًا سافرًا وبمثابة إعلان حرب».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن التدخل العسكري لبلاده في ليبيا «يستند إلى شرعية دولية»، مشيرًا إلى أن «تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري».

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