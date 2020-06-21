مديرو القطاعات العامة ببني وليد يعدون بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 21 يونيو 2020, 09:29 مساء
اجتماع عميد بني وليد مع مسؤولي القطاعات العامة. (الإنترنت)

وعد مديرو القطاعات العامة العاملة في بني وليد، بتقديم أفضل الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين وفق الإمكانات المتاحة لدى كل قطاع والدعم المتوافر من المجلس البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده عميد المجلس البلدي بني وليد، سالم إنوير، اليوم الأحد، مع رؤساء المكاتب ومديري القطاعات العامة العاملة في البلدية، لمناقشة آلية العمل بتلك القطاعات وأهم الصعوبات وأوجه القصور التي تعانيها القطاعات بالبلدية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط»، أن الاجتماع استعرض أهم الخطط وكافة المستجدات بالقطاعات العامة، ووضع كافة الإمكانات التي تساهم في معالجة وحلحلة المختنقات وكيفية التغلب عليها خدمة للمواطنين المقيمين في البلدية.

وذكر الساعدي أن مديري القطاعات تعهدوا بتقديم كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين في ظل الظروف والإمكانات التي تعانيها القطاعات الخدمية بالبلدية.

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