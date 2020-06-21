خروج أول مجموعة من نزلاء الحجر الصحي بفندق «منارة بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 06:28 مساء
أول مجموعة تخرج من العزل الصحي بفندق منارة بنغازي. (الغرفة المركزية)

أعلن فريق الإعلام والتوعية بالغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، اليوم الأحد، خروج المجموعة الأولى من المواطنين من نزلاء الحجر الصحي بفندق «منارة بنغازي» بعد انقضاء فترة الحجر الصحي المقررة.

وقال فريق الإعلام والتوعية عبر صفحة الغرفة على «فيسبوك»، إن المجموعة الأولى خرجت مساء أمس السبت، بعد انقضاء فترة الحجر الصحي المقررة لهم وإجراء التحاليل الطبية للمرة الثانية وثبوت خلوهم من فيروس «كورونا».

وأضاف أن خروجهم كان بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، وأعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ومشرفي نقطة المراقبة الصحية بالموقع، ومدير الفندق.

وأشار فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالغرفة المركزية إلى أن النزلاء قدموا الشكر للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي ولمشرفي نقطة الحجر الصحي تقديرًا لجهودهم.

ولفت الفريق إلى أن إدارة الفندق قدمت شهادات الشكر والتقدير للخدمات الصحية بنغازي، ولرئيس وأعضاء الغرفة المركزية، وللفريق الطائر.

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