الجامعة العربية تستضيف اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 06:11 مساء
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أنها ستستضيف الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة من مؤتمر برلين غدًا الإثنين، الذي سيعقد على مستوى كبار المسؤولين بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعقدت لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا أول اجتماعاتها في 16 فبراير الماضي بمدينة ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي الذي عُـقد حينها، فيما عقد الاجتماع الثاني برئاسة إيطاليا في روما يوم 14 مايو الماضي.

وتهدف اللجنة إلى الوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس «يأتي في توقيت بالغ الأهمية»، موضحًا أنه «سيستعرض مجمل التطورات العسكرية والأمنية الراهنة في ليبيا، وبصفة خاصة حالة التصعيد والتحشيد الميداني حول مدينة سرت، وسبل الوصول إلى التهدئة الفورية التي تفضي إلى استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأضاف المصدر أن الاجتماع سينعقد أيضًا في ظل حراك مهم في جهود استئناف عملية سياسية جامعة بين الأطراف الليبية، خاصة في أعقاب صدور «إعلان القاهرة»، وغيره من المبادرات المطروحة لدفع الحوار بين الأشقاء الليبيين، بغية التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في ليبيا بمسارتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، على النحو الذي جرى التوافق عليه في مؤتمر برلين، ووفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وبشكل يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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