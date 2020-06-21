وزيرا خارجية مصر وروسيا يناقشان الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 05:57 مساء
وزيرا خارجية مصر وروسيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًّا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثانية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ في تصريح نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» إن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

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