«صحة الموقتة» تنعى النائب أبوبكر الخمسي

عضو مجلس النواب الراحل أبوبكر ميلاد الخمسي. (أرشيفية: الإنترنت)

نعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، عضو مجلس النواب عن مدينة الخمس، أبوبكر إبراهيم محمود ميلاد الخمسي، الذي توفي فجر اليوم الأحد بمدينة بنغازي إثر صراعه مع المرض، وفق ما نشرته إدارة الإعلام بالوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الوزارة أن النائب الراحل كان من «أبرز أعمدة القطاع الصحي الليبي»، مشيرة إلى «أنها تلقت ببالغ الأسى نبأ وفاته، الذي ستظل جهوده الدؤوبة في خدمة الوطن واستقرار ليبيا حاضرة في ذاكرة الكثيرين».

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وقدم وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، تعازيه إلى رئيس مجلس النواب الليبي ولأسرة النائب الراحل وزملائه وأصدقائه في مجلس النواب الليبي.

وقال عقوب إن النائب أبوبكر الخمسي كان «من الشخصيات التي أعطت الكثير وأحب ليبيا، وحاول أن يساهم في بناء وطنه، محليًّا وإقليميًّا».