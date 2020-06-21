عقيلة صالح يرحب بكلمة السيسي: جاءت استجابة لندائنا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 03:48 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس النواب المستسار عقيلة صالح ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي ألقاها أمام عناصر المنطقة العسكرية الغربية أمس السبت، والتي أعلن خلالها استعداد بلاده للتدخل بشكل مباشر بقوات مصرية في ليبيا.

وأضاف صالح في بيان اليوم الأحد أن كلمة السيسي جاءت «استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي».

وقال السيسي إن القوات المصرية ستتقدم إلى ليبيا وعلى رأسها شيوخ القبائل الليبية، محذرا من تجاوز الصراع خط سرت والجفرة، معتبرا أن «الشرعية الدولية باتت تتوافر» للتدخل المصري.

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وثمّن رئيس مجلس النواب وقفة السيسي «الجادة وجهوده لوقف إطلاق النار ودعوته أشقاءه الليبيين إلى وقف القتال وحقن الدماء والوقوف صفا واحدا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يفضي إلى حلول مرضية».

وأشار إلى أن مصر «لعبت دورا في الدفع باتجاه الحل السياسي في ليبيا، ولم يكن الدور المصري... محرضا على الخصومة والاقتتال والفرقة وتعميق الانقسام بين الليبيين».

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