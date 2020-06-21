الأرصاد: رياح قوية من الجبل الأخضر حتى طبرق والبحر قليل الاضطراب من مصراتة إلى سرت

حذرت نشرة الصيد البحري من هبوب رياح شمالية غربية اليوم الأحد، على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.

وقدرت النشرة التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية، سرعة هذه الرياح بنحو 25 عقدة، وقالت إن البحر سيكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

ـ الرؤية جيدة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

ـ الرياح شمالية غربية سرعتها ما بيـن 5 و20 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و 1.75 متر.

ـ البحرخفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة سرت.

ـ درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.