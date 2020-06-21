تظاهرة أمام مقر المجلس الرئاسي احتجاجا على انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 01:59 مساء
أحد المتظاهرين المطالبين بحل مشكلة انقطاع الكهرباء أمام مقر المجلس الرئاسي. (وكالة أنباء الغيمة - صورة من فيديو)

تظاهر اليوم الأحد عشرات الليبيين من أهالي العاصمة طرابلس أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء، وانقطاع التيار عن عدد من المناطق.

وررد المتظاهرون هتافات، من بينها: «فدينا ملينا وهذا علاش جينا»، و«يا رئاسي يا رئاسي وكلامك ما خشش راسي»، مطالبين بأن تحل الشركة خلافاتها، مؤكدين أن من حق الشعب الليبي محاسبة الشركة، حسب وكالة أنباء الغيمة.

وأكدت اللجنة العليا لمتابعة إعادة بناء الشبكة الكهربائية بالمناطق المتضررة في وقت سابق، وبعد أيام من إعلان حكومة الوفاق السيطرة على جنوب طرابلس والمناطق المحيطة، أن البنية التحتية لشبكات النقل والجهد المتوسط والتوزيع مدمرة بالكامل مما يستلزم إعادة بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

وشدد رئيس اللجنة عياد القنيدي على ضرورة تكاتف كل الإدارات الفنية بالشركة للعمل كفريق واحد وبذل جهد مضاعف لبناء الشبكة الكهربائية وبالإمكانات المتاحة حتى يتم توفير المواد اللازمة.

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