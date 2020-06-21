ارتفاع جديد للدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعد الدولار إلى 5.96 دينار دينار، بزيادة ستة قروش، مقابل 5.90 دينار آخر سعر سجله أمس الأحد، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد سعر صرف اليورو إلى 6.55 دينار، مقابل 6.40 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.25 دينار دينار، مقابل 7.10 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك ارتفعت العملتان التركية والتونسية اليوم الأحد، ليسجل سعر الليرة التركية 0.87 دينار مقابل 0.85 دينار أمس، والدينار التونسي 2.09 دينار، مقابل 2.06 دينار.