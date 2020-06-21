الأرصاد: طقس معتدل على شمال ووسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 11:29 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (21 يونيو). (أرشيفية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ووسط البلاد، نتيجة مرتفع جوى يؤثر على أغلب المناطق، ويكون مصحوبا برياح شمالية غربية، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق جنوب ليبيا. 

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال المتوقع اليوم بين 25 و31 درجة مئوية، وتكون بين 33 و38 درجة مئوية على مناطق الوسط، بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب حيث تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية. ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال فى درجات الحرارة خلال الايام القادمة، وفق النشرة الجوية

رأس اجدير حتى سرت. سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل بين 33 و35 درجة مئوية على القريات وابونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة 
السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتسجل اليوم بين 38 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب تنخفض غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 42 درجة مئوية على غات وتنخفض غدا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة إلى السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا الإثنين على السرير وتازربو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
دراسة إيطالية تكتشف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019
دولى
ترامب يهدد مستشاره السابق بولتون: سيدفع «ثمنا باهظا» لنشره كتابه
دولى
قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
«فرانس برس»: إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية
عربى
سجن ليبي 3 سنوات في إيطاليا بتهمة تسهيل الهجرة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟