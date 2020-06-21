الأرصاد: طقس معتدل على شمال ووسط البلاد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (21 يونيو). (أرشيفية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ووسط البلاد، نتيجة مرتفع جوى يؤثر على أغلب المناطق، ويكون مصحوبا برياح شمالية غربية، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق جنوب ليبيا.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال المتوقع اليوم بين 25 و31 درجة مئوية، وتكون بين 33 و38 درجة مئوية على مناطق الوسط، بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب حيث تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية. ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال فى درجات الحرارة خلال الايام القادمة، وفق النشرة الجوية

رأس اجدير حتى سرت. سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل بين 33 و35 درجة مئوية على القريات وابونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتسجل اليوم بين 38 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب تنخفض غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 42 درجة مئوية على غات وتنخفض غدا.