الثني يوجه بإعادة بناء جسر في بنغازي تعرض لتفجير العام 2017

قالت بلدية بنغازي إن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أصدر تعليماته بالبدء الفوري في إنشاء الجسر الرابط بين منطقتي سيدي يونس والصابري.
وفي 26 أبريل العام 2017، تعرض الجسر لتفجير إرهابي لمنع تقدم القوات المسلحة باتجاه الصابري حين كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»
وأجرى الثني جولة تفقدية في عدد من أحياء مدينة بنغازي للاطلاع على سير عمل مشاريعها، رافقه خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بجواري، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني.
اقرأ أيضا: الثني يتابع ملف حصر النازحين في بنغازي
كما أصدر رئيس الحكومة الموقتة تعليمات بالبدء في أعمال نظافة وإعادة رصف مفترق طرق الهلال الأحمر بمنطقة (وسط البلاد) مرورا بالطريق الواصل بين المفترق ونادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي، وسوق العرب. ووجه بالبدء في أعمال رصف وتوسعة الطريق الدائري الخامس، مشددا على ضرورة الانتهاء السريع مما تبقى من أعمال رصف للطريق الدائري الرابع.
وتقرر استكمال أعمال طريق المطار من مفترق البلدية حتى كوبري 14 الطير، والبدء في دراسة صيانة كورنيش بنغازي، ومنح الإذن بإنشاء موقف للسيارات ببداية شارع الجلاء.
يشار إلى أن الثني سبق أن أصدر تعليماته بسحب عدد من المشاريع من الشركات المتعثرة التي لم تستكمل مشاريعها واستبدالها بشركات أخرى قادرة على تنفيذ هذه المشاريع في أسرع وقت ووفقا للمواصفات القياسية.