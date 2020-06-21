الثني يوجه بإعادة بناء جسر في بنغازي تعرض لتفجير العام 2017

الجسر الرابط بين منطقتي سيدي يونس والصابري عقب تعرضه لتفجير في 26 أبريل 2017. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بلدية بنغازي إن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أصدر تعليماته بالبدء الفوري في إنشاء الجسر الرابط بين منطقتي سيدي يونس والصابري.

وفي 26 أبريل العام 2017، تعرض الجسر لتفجير إرهابي لمنع تقدم القوات المسلحة باتجاه الصابري حين كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وأجرى الثني جولة تفقدية في عدد من أحياء مدينة بنغازي للاطلاع على سير عمل مشاريعها، رافقه خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بجواري، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني.

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كما أصدر رئيس الحكومة الموقتة تعليمات بالبدء في أعمال نظافة وإعادة رصف مفترق طرق الهلال الأحمر بمنطقة (وسط البلاد) مرورا بالطريق الواصل بين المفترق ونادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي، وسوق العرب. ووجه بالبدء في أعمال رصف وتوسعة الطريق الدائري الخامس، مشددا على ضرورة الانتهاء السريع مما تبقى من أعمال رصف للطريق الدائري الرابع.

وتقرر استكمال أعمال طريق المطار من مفترق البلدية حتى كوبري 14 الطير، والبدء في دراسة صيانة كورنيش بنغازي، ومنح الإذن بإنشاء موقف للسيارات ببداية شارع الجلاء.

يشار إلى أن الثني سبق أن أصدر تعليماته بسحب عدد من المشاريع من الشركات المتعثرة التي لم تستكمل مشاريعها واستبدالها بشركات أخرى قادرة على تنفيذ هذه المشاريع في أسرع وقت ووفقا للمواصفات القياسية.