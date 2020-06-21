«طوارئ غريان» تعلن شفاء 3 إصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 08:40 صباحا
مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تسلمها المجلس البلدي غريان، 13 مايو 2020. (المجلس البلدي غريان)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان أن 3 حالات إصابة بالوباء تماثلت للشفاء، وذلك من بين الحالات المصابة والمسجلة مؤخرا بالمدينة.

وأوضح منشور صادر عن المجلس البلدي غريان عبر صفحنه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ارتفاع حالات الشفاء إلى 4 حالات داخل البلدية. ونوهت اللجنة إلى أنها أخذت عينات من 23 حالة داخل مدينة غريان خلال 72 ساعة، مشيرا إلى أن جميع نتائج العينات سالبة.

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وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 544 إصابة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 24 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98 شخصًا بعد تماثل 15 حالة للشفاء.

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