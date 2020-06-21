«داخلية الوفاق» تناقش احتياجات هيئة السلامة

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن، خلال اجتماع لمناقشة احتياجات هيئة السلامة، 20 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن، مساء السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المفوض رقم 797 لسنة 2020 بشأن مناقشة الاحتياجات الفنية والتقنية لهيئة السلامة الوطنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاجتماع تناول توضيح الاحتياجات الفنية والتقنية لهيئة السلامة الوطنية، لافتة إلى عرض هذه الاحتياجات بشكل بنود محددة خلال اللقاء.

والاجتماع هو الثاني للجنة، والتي تضم في عضويتها، نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة الشؤون المالية، وعضو عن هيئة السلامة الوطنية، وعضو عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية.